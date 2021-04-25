Третьяк: не собирался идти в президенты ФХР, но передумал после предложения Путина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что не планировал избираться на эту должность, но решил идти на выборы после разговора с Владимиром Путиным.



«Я не собирался избираться. Однажды меня вызвали в Кремль к Владимиру Владимировичу Путину. Президент спросил, что происходит в нашем любимом виде спорта, почему с 1993 года нет ни одной золотой медали. Я высказал своё мнение. Разговор длился полтора часа. В итоге глава государства сказал: «Мне нужны победы, мне нужно объединить россиян. Это — большое дело. Предлагаю вам стать президентом ФХР и обещаю оказать серьёзную поддержку».



Я неоднократно беседовал с Путиным. Обсуждали кандидатуры тренеров. Главное было начать решать вопрос с материально-технической базой. У нас было всего 140 крытых катков — последнее место из числа ведущих хоккейных держав. В Канаде — 3 тыс., в США — 1,9 тыс., в Швеции — 340, в Финляндии — 240. Как воспитывать игроков? Этот вопрос был поставлен на высшем уровне, появилась федеральная программа. И за последние 15 лет число крытых катков в России увеличилось в пять с половиной раз — теперь их 790. И мы считаем, что это мало. До 2024 года построим еще 50», — приводит слова Третьяка РБК.



В воскресенье исполнилось ровно 15 лет с момента избрания Третьяка президентом ФХР.