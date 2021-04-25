«Чикаго» подписал трёхлетний контракт с защитником Стиллманом

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Райли Стиллман подписал контракт с клубом на три года – до конца сезона 2023/2024.



Его максимальная зарплата в клубе составит $ 1 350 000, сообщает «Чикаго». Стиллман перешёл в «Блэкхоукс» из «Флориды» только 8 апреля и успел провести за новую команду шесть игр, в среднем проводя на льду 16,43.



В прошлом сезоне за «Флориду» 23-летний хоккеист в 34 играх набрал пять (0+5) очков. Стиллман был выбран «Пантерз» в четвёртом раунде (114-е место) драфта НХЛ 2016 года. Стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) 2018 года. Райли — сын двукратного обладателя Кубка Стэнли Кори Стиллмана.



«Иметь в команде такого молодого и сильного защитника, как Райли – значит иметь захватывающее будущее для нашей команды. Он превращается в отличного универсального защитника, и мы с нетерпением ждём возможности увидеть это воочию. Нам нравятся его габариты, а его стойкость добавляет еще один важный элемент нашей защите», — сказал генеральный директор «Чикаго» Стэн Боумэн.