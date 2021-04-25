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Шалунов дисквалифицирован на один матч

Шалунов дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов дисквалифицирован на один матч после удаления до конца игры во вчерашней встрече с омским «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

Напомним, Шалунов во втором периоде въехал в голову Андрею Стасю. Игрока омичей после этого доставили в больницу, он пропустит завтрашний, пятый матч финальной серии. Шалунов, таким образом, также пропустит матч 26 апреля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Кроме того, Шалунов подвергнут денежному штрафу, сообщает сайт КХЛ. Его партнёр по команде Андрей Локтионов, также получивший вчера штраф в 5+20 минут, обошёлся без дисквалификации, но выплатит штраф.

Напомним, армейцы накануне заработали в сумме 60 минут штрафа, а «Авангард» в общей сложности 20 минут играл в большинстве. Омичи удалились всего трижды.

Справедлива ли дисквалификация Шалунова на пятый матч финала Кубка Гагарина?
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