Шестёркин вернётся в ворота «Рейнджерс» в матче с «Баффало»

Россиянин Игорь Шестёркин займёт место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Баффало Сэйбрз», который состоится сегодня ночью.



Во вчерашнем матче с «Филадельфией Флайерз», в котором «рейнджеры» выиграли 4:1, Шестёркина заменял соотечественник Александр Георгиев. Две предыдущие игры Шестёркина закончились для команды поражениями – от «Флайерз» и от «Нью-Йорк Айлендерс».



Не сможет принять участие в матче защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба, сообщает журналист The Athletic Рик Карпиньело. Труба продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Айлендерс» — тогда его атаковал Мэтт Мартин.



Игра между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз» начнётся в 1:00 мск.