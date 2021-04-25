Шестёркин вернётся в ворота «Рейнджерс» в матче с «Баффало»
Россиянин Игорь Шестёркин займёт место в воротах «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Баффало Сэйбрз», который состоится сегодня ночью.
Во вчерашнем матче с «Филадельфией Флайерз», в котором «рейнджеры» выиграли 4:1, Шестёркина заменял соотечественник Александр Георгиев. Две предыдущие игры Шестёркина закончились для команды поражениями – от «Флайерз» и от «Нью-Йорк Айлендерс».
Не сможет принять участие в матче защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба, сообщает журналист The Athletic Рик Карпиньело. Труба продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Айлендерс» — тогда его атаковал Мэтт Мартин.
Игра между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз» начнётся в 1:00 мск.
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
19:57
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
18:21
-
18:02
-
17:50
-
17:22
-
16:55
-
16:44
-
16:33
-
16:18
-
15:27
-
15:06
-
14:39
-
14:16
-
13:22
-
13:11
-
12:35
-
12:17
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
10:29
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:23
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:27
-
08:18
-
08:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам