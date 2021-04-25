Дедунов: на овертайм надо было выйти так, будто это мы сравняли счёт, а не они

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился эмоциями от вчерашней победы над ЦСКА в овертайме четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина – 4:3. Дедунов стал автором победного гола, забросив его в меньшинстве.



«Я давно тренировал этот бросок! Что это было? Да я сам не понял, если честно. Я уже всё забыл – готовлюсь к следующей игре. Думал, давать ли пас? Я видел, что там Дэн (Зернов) бежал, но подумал, что надо бросить и проверить, не спит ли Юханссон.



В овертайме вроде неплохо двигались. Перед ним тоже говорили, что мы более-менее неплохо играем. Надо было выйти с такими эмоциями, будто это мы сравняли счёт, а не они. От головы всё идёт – будет голова полна позитива, будет всё хорошо», — рассказал Дедунов в интервью для «Авангард ТВ».