«Коламбус» вернул Тарасова из АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вызвал российского голкипера Даниила Тарасова в основу из команды АХЛ «Кливленд Монстерз».



В обратном направлении проследовал другой вратарь – 24-летний латыш Матисс Кивлениекс. Тарасова перевели в фарм-клуб «Коламбуса» в марте, в дебютном матче в АХЛ он одержал победу. Ближайший матч «Коламбус» проведёт 26 апреля в 2:00 мск в гостях против «Тампы».



«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером. В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник новокузнецкого хоккея выступал на правах аренды в «Салавате Юлаеве», приняв участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ (92,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2.07) и в одной игре плей-офф. После вылета уфимцев из Кубка Гагарина вернулся в Северную Америку.

Голкипер Даниил Тарасов одержал победу в дебютном матче в АХЛ