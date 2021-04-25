«Коламбус» вернул Тарасова из АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вызвал российского голкипера Даниила Тарасова в основу из команды АХЛ «Кливленд Монстерз».
В обратном направлении проследовал другой вратарь – 24-летний латыш Матисс Кивлениекс. Тарасова перевели в фарм-клуб «Коламбуса» в марте, в дебютном матче в АХЛ он одержал победу. Ближайший матч «Коламбус» проведёт 26 апреля в 2:00 мск в гостях против «Тампы».
«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером. В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник новокузнецкого хоккея выступал на правах аренды в «Салавате Юлаеве», приняв участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ (92,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2.07) и в одной игре плей-офф. После вылета уфимцев из Кубка Гагарина вернулся в Северную Америку.
- 25 апреля 2021
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