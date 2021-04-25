Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Коламбус» вернул Тарасова из АХЛ

«Коламбус» вернул Тарасова из АХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Коламбус Блю Джекетс» вызвал российского голкипера Даниила Тарасова в основу из команды АХЛ «Кливленд Монстерз».

В обратном направлении проследовал другой вратарь – 24-летний латыш Матисс Кивлениекс. Тарасова перевели в фарм-клуб «Коламбуса» в марте, в дебютном матче в АХЛ он одержал победу. Ближайший матч «Коламбус» проведёт 26 апреля в 2:00 мск в гостях против «Тампы».

«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером. В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник новокузнецкого хоккея выступал на правах аренды в «Салавате Юлаеве», приняв участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ (92,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2.07) и в одной игре плей-офф. После вылета уфимцев из Кубка Гагарина вернулся в Северную Америку.

Голкипер Даниил Тарасов одержал победу в дебютном матче в АХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021