Анисимов: вратарский дебют не состоялся. Но если что, всегда готов

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов показал фотографии и видео разминки во вратарской экипировке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс».
«Вратарский дебют не состоялся. Но если что, всегда готов», — подписал Анисимов кадры в своём «инстаграме». В комментариях на них со смехом отреагировал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич.
Напомним, накануне на раскатке перед матчем «Оттавы» и «Ванкувера» повреждение получил голкипер «сенаторов» Антон Форсберг, а во втором периоде травмировался Мэтт Мюррей. Вместо него на лёд вышел Маркус Хогберг, а его сменщиком сделали Артёма Анисимова. Россиянин переоделся запасным голкипером.
«Арти был в снаряжении и при необходимости он готов был играть», — сказал после игры главный тренер «Сенаторз» Ди-Джей Смит.
Последнюю встречу в НХЛ Анисимов провел 8 апреля. Его контракт заканчивается в конце сезона.
- 25 апреля 2021
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