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Антон Ландер покинет «Локомотив»

Антон Ландер покинет «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Локомотива» Антон Ландер покинет ярославскую команду.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», 30-летний шведский форвард выходит в КХЛ на рынок неограниченно свободных агентов. «Локомотив» не стал предлагать Ландеру продление контракта, а других предложений из клубов КХЛ у нападающего нет. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Ландера является возвращение в Швецию или вариант с одним из швейцарских клубов.

В семи матчах розыгрыша Кубка Гагарина этого сезона центральный нападающий не отметился ни одним результативным действием. Первый раунд плей-офф – против «Йокерита» — Ландер целиком пропустил из-за травмы.

Ландер провёл в КХЛ четыре сезона – за «Ак Барс» и «Локомотив». Всего сыграл в 235 матчах и набрал 146 (60 +86) очков. Вместе с казанским клубом стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года.

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