Экс-арбитр Зайцев — о дисквалификации Шалунова: ничего себе! Он никого не бил
Бывший хоккейный арбитр Александр Зайцев оценил наказание, вынесенное игроку ЦСКА Максиму Шалунову после удаления до конца матча в игре с «Авангардом».
Максим Шалунов дисквалифицирован на один матч и оштрафован.
«Шалунов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч рублей? Ничего себе! Решения выносит СДК (спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ) — они вообще что хотят, то и делают. В ситуации с Шалуновым был неумышленный силовой приём — нападающий ЦСКА никого не бил. Вчера слышал, что дадут две игры, но, видимо, вместо второй решили дать денежный штраф. Хотя могли и две игры дать, а в финале это очень много», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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Другой форвард ЦСКА, Андрей Локтионов, отделался денежным штрафом за эпизод с Климом Костиным.
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