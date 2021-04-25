Экс-арбитр Зайцев — о дисквалификации Шалунова: ничего себе! Он никого не бил

Бывший хоккейный арбитр Александр Зайцев оценил наказание, вынесенное игроку ЦСКА Максиму Шалунову после удаления до конца матча в игре с «Авангардом».



Максим Шалунов дисквалифицирован на один матч и оштрафован.



«Шалунов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч рублей? Ничего себе! Решения выносит СДК (спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ) — они вообще что хотят, то и делают. В ситуации с Шалуновым был неумышленный силовой приём — нападающий ЦСКА никого не бил. Вчера слышал, что дадут две игры, но, видимо, вместо второй решили дать денежный штраф. Хотя могли и две игры дать, а в финале это очень много», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Лучший снайпер плей-офф КХЛ пропустит пятый матч финала. Шалунова отстранили за удар Стася Другой форвард ЦСКА, Андрей Локтионов, отделался денежным штрафом за эпизод с Климом Костиным.