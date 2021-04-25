А. Зайцев: если бы и Локтионову дисквалификацию дали, то понос был бы на всю страну

Бывший хоккейный арбитр Александр Зайцев высказал мнение о наказании форварду ЦСКА Андрею Локтионову после удаления до конца матча во вчерашней игре финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом». Локтионов отделался штрафом.
«Странно, что ему не дали дисквалификацию. Сам штраф 5+20 – это автоматическая дисквалификация. Если бы они ещё и Локтионову дали дисквалификацию, то понос был бы на всю страну. У Шалунова момент получился немного гадкий, но его нельзя было не дисквалифицировать. По такой логике и Локтионова тоже надо было дисквалифицировать. Но этого нет», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Помимо Локтионова, удаление до конца игры заработал Максим Шалунов. Он, помимо штрафа, был дисквалифицирован на одну игру.
- 25 апреля 2021
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