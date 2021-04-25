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Рейдеборн покинет «Ак Барс»

Рейдеборн покинет «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн покинет казанскую команду — клуб не будет предлагать новый контракт игроку.

Об этом сообщает Metaratings.ru. Контракт игрока действует до 30 апреля 2021 года. Он является неограниченно свободным агентом. Подчёркивается, что по ходу сезона Рейдеборн сменил агента.

29-летний шведский вратарь перешёл в «Ак Барс» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надёжности 1,82 и пять матчей в плей-офф (1,68). Всего за два сезона в КХЛ он провёл 70 игр. Процент отражённых бросков — 92.3, коэффициент надёжности — 1.96.

Ранее стало известно, что казанский клуб могут покинуть Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан Да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд.

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