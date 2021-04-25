Источник: Назаров может возглавить «Витязь»

«Витязь» рассматривает кандидатуру Андрея Назарова в качестве основного претендента на пост главного тренера.
Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации портала, на сегодняшний день руководство подольского клуба склоняется к кандидатуре Назарова, хотя ранее рассматривало ушедшего из «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева и Юрия Бабенко.
Назаров уже руководил «Витязем» с 2010 по 2012 год. Последние два сезона специалист не тренировал ни один клуб. Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Витязя» Михаил Кравец покинет клуб. Специалист возглавляет подмосковный клуб с 2019 года.
46-летний Назаров начал карьеру главного тренера в 2007 году, возглавив «Трактор» и отработав три сезона. Далее специалист руководил «Витязем», «Северсталью», «Донбассом», дважды — «Барысом», СКА и «Нефтехимиком».
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