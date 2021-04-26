«Питтсбург» обыграл «Бостон» и сместил «Вашингтон» с первого места Восточного дивизиона

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Результативными передачами отличились Сидни Кросби и Брайан Дюмулен.

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Таким образом, «Питтсбург» одержал четвёртую победу кряду в НХЛ. Команда поднялась на первое место в Восточном дивизионе, сместив «Вашингтон Кэпиталз». «Бостон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду. Команда занимает четвёртое место в Восточном дивизионе.