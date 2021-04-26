Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс первым среди игроков обороны сделал 40 передач в сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Рейнджерс» хет-триком отличился Мика Зибанеджад и ещё один гол в свой актив записал Каапа Какко. Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс в этой встрече сделал три результативные передачи. Теперь на его счету 41 результативная передача в сезоне НХЛ, что является лучшим показателем среди защитников.

Также в этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Он догнал Алексея Житника по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков.