Зибанеджад повторил достижение Габорика в «Рейнджерс» 10-летней давности

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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания идёт второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Рейнджерс» хет-триком отличился Мика Зибанеджад и ещё один гол в свой актив записал Каапа Какко. Как сообщается в «твиттере» NYR Stats & Info, Зибанеджад стал первым игроком «Рейнджерс», который сделал три хет-трика за сезон после Мариана Габорика, который сделал это в сезоне 2010/11.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.