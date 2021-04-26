Григоренко забил Василевскому. Это его первый гол с февраля

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Коламбуса». Один из голов за «Коламбус» забил российский нападающий Михаил Григоренко, поразив ворота Андрея Василевского. Для россиянина этот гол стал первым со 2 февраля. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 7 результативных передач. Всего в НХЛ он провёл 243 матча, забив 25 голов и сделав 49 результативных передач.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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