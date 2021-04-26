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«Филадельфия» забила 2 гола за минуту в 3-м периоде и обыграла «Дэвилз» в серии буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой (3:3 – основное время, 3:2 – буллиты).

«Филадельфия» за две минуты до конца матча проигрывала со счётом 1:3, но дубль Клода Жиру перевёл игру в овертайм. Также в основное время забил Шон Кутюрье. Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе «Нью-Джерси» забивали Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха. Белорусский нападающий Егор Шарангович не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.