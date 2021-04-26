«Филадельфия» забила 2 гола за минуту в 3-м периоде и обыграла «Дэвилз» в серии буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой (3:3 – основное время, 3:2 – буллиты).
«Филадельфия» за две минуты до конца матча проигрывала со счётом 1:3, но дубль Клода Жиру перевёл игру в овертайм. Также в основное время забил Шон Кутюрье. Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
В составе «Нью-Джерси» забивали Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха. Белорусский нападающий Егор Шарангович не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 26 апреля 2021
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13
-
02:01
-
01:18
- 25 апреля 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:46
-
22:10
-
22:10
-
21:44
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
19:57
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
18:21
-
18:02
-
17:50
-
17:22
-
16:55
-
16:44
-
16:33
-
16:18
-
15:27
-
15:06
-
14:39
-
14:16
-
13:22
-
13:11