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«Филадельфия» забила 2 гола за минуту в 3-м периоде и обыграла «Дэвилз» в серии буллитов

«Филадельфия» забила 2 гола за минуту в 3-м периоде и обыграла «Дэвилз» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой (3:3 – основное время, 3:2 – буллиты).

«Филадельфия» за две минуты до конца матча проигрывала со счётом 1:3, но дубль Клода Жиру перевёл игру в овертайм. Также в основное время забил Шон Кутюрье. Победный буллит реализовал Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе «Нью-Джерси» забивали Майкл Маклауд, Майлз Вуд и Павел Заха. Белорусский нападающий Егор Шарангович не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Маклауд (Бастиан, Вуд) – 04:56' (5x5)   1:1 Кутюрье (Майерс, Проворов) – 11:45' (5x5)   1:2 Вуд (Бастиан, Сиверсон) – 27:07' (5x5)   1:3 Заха (Братт, Хишир) – 49:16' (5x5)   2:3 Жиру (ван Римсдайк, Ворачек) – 58:34' (6x5)   3:3 Жиру (ван Римсдайк, Ворачек) – 58:56' (6x5)   4:3 Хейз – 65:00' (ПБ)
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