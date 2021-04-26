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«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус», Андрей Василевский пропустил три шайбы

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

За «Тампу» забивали Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 13 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Колабуса» дублем отличился Эрик Робинсон и ещё один гол на счету российского нападающего Михаила Григоренко. Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.