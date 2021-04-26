Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус», Андрей Василевский пропустил три шайбы

«Тампа» в овертайме обыграла «Коламбус», Андрей Василевский пропустил три шайбы
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 4:3.

За «Тампу» забивали Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 13 сейвов. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Колабуса» дублем отличился Эрик Робинсон и ещё один гол на счету российского нападающего Михаила Григоренко. Защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Палат (Пойнт) – 11:50' (5x5)   1:1 Григоренко (Гавриков, Лехтонен) – 17:16' (5x5)   1:2 Робинсон (Бьёркстранд, Доми) – 19:29' (5x5)   2:2 Жозеф (Пойнт, Палат) – 26:09' (5x5)   2:3 Робинсон (Доми, Бьёркстранд) – 40:55' (5x5)   3:3 Барре-Буле (Палат, Хедман) – 42:41' (5x4)   4:3 Хедман (Пойнт) – 60:10' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021