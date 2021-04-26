Сегодня, 26 апреля, на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». Начало — в 19:30 мск.
После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Первая встреча завершилась победой омичей 4:1, во втором матче ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей игре победу также одержали армейцы — 2:1. В четвёртой встрече сильнее оказались хоккеисты «Авангарда» — 4:3 ОТ.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «ЦСКА — «Авангард»: кто выиграет пятый матч финала Кубка Гагарина?
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в шести матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.
- 26 апреля 2021
-
12:38
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:58
-
09:46
-
09:08
-
08:43
-
04:40
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13
-
02:01
-
01:18
- 25 апреля 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:46
-
22:10
-
22:10
-
21:44
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
19:57
-
19:46
-
19:34
-
19:19