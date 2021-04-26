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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА – «Авангард»: кто выиграет пятый матч финала Кубка Гагарина?

ЦСКА – «Авангард»: кто выиграет пятый матч финала Кубка Гагарина?
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 26 апреля, на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и омским «Авангардом». Начало — в 19:30 мск.

После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Первая встреча завершилась победой омичей 4:1, во втором матче ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей игре победу также одержали армейцы — 2:1. В четвёртой встрече сильнее оказались хоккеисты «Авангарда» — 4:3 ОТ.

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Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в шести матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.

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