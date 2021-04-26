Первый номер драфта-2020 Лафренье прокомментировал игру с Бучневичем и Зибанеджадом
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье прокомментировал выступление в первой тройке с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.
«Я играю с замечательными хоккеистами, учусь каждый день, на каждой тренировке, в каждой встрече. Хочу стать лучше. Мне очень нравится играть с Микой и Бучем. Это выдающиеся нападающие. Стараюсь учиться у них, чтобы постоянно расти», — приводит слова Лафренье официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола
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