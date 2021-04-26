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Гарипов: бывает, посещают мрачные мысли. Но потом понимаю, что просто не смогу без хоккея

Гарипов: бывает, посещают мрачные мысли. Но потом понимаю, что просто не смогу без хоккея
Хоккей / КХЛ 0
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Экс-голкипер «Ак Барса», «Авангарда» и московского «Динамо» Эмиль Гарипов подвёл итоги сезона.

«Не сказал бы, что это был самый тяжёлый сезон для меня. Знаете, самый тяжёлый сезон тот, когда у меня была травма. А в прошедшем чемпионате я был здоров, просто обстоятельства так сложились. Значит, для чего-то нужно было, чтобы я через это прошёл. Любого человека испытания делают только сильнее и чему-то учат, поэтому я нормально отношусь к этому всему, стараюсь работать и выкладываться по полной. Возможно, мне где-то чуть-чуть не повезло, но я всё равно стараюсь и не опускаю руки. И я буду продолжать стараться, потому что я профессиональный спортсмен и за это получаю деньги.

Бывают, конечно, моменты, когда посещают мрачные мысли, но потом ты понимаешь, что просто не сможешь без хоккея. Потому что на данный момент — это единственное, что ты умеешь делать и что кормит твою семью. А Бог видит, что я создаю причины для хорошего результата, и только его решение, какой будет моя карьера в дальнейшем», — сказал Гарипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Хочу, чтобы болельщики «Ак Барса» знали: из Казани мне никто предложение не делал!»
Разговор с Эмилем Гариповым о причинах ухода из «Авангарда», неудачном этапе карьеры в «Динамо» и ситуации с родным «Ак Барсом».
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