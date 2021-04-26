Салливан — о победе 1:0 над «Бостоном»: «Питтсбургу» полезно поиграть в таких матчах
Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (1:0).
«Нашей команде полезно поиграть в таких матчах. Перед встречей я говорил ребятам, что мы должны комфортно чувствовать себя в равных матчах, в которых не забивается много голов. Такова природа конкурентного хоккея», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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