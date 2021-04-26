Третьяк считает, что в сборной Овечкина используют неправильно в сравнении с «Вашингтоном»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стать лучшим снайпером в истории НХЛ. На данный момент на счету россиянина 730 шайб. Снайперский рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894 гола).



«Побьёт ли Александр Овечкин рекорд Гретцки? Это очень сложно. Пожелаем Александру удачи. Думаю, всё зависит от него. И от партнёров.



Почему за океаном он забивает больше, чем в сборной? Потому что тренеры не всегда правильно его используют. В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, а действует в завершающей фазе. Ему нужно выкладывать передачи, чтобы он пушечным броском вгонял шайбу в сетку. Саша способен пробить любого вратаря, он знает, где находиться, он чувствует отскоки.



О чём говорить, если в Сочи Овечкин и Малкин забили по одному голу? Это в том числе показатель работы тренеров. Когда Александр в следующий раз приедет в сборную, наставники должны серьёзно подумать над его партнёрами. И, конечно, вопрос размеров площадок. В НХЛ она уже, другой угол обстрела. Овечкин привык именно к этому», — приводит слова Третьяка РБК.

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