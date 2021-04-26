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Куинн — о борьбе «Рейнджерс» за плей-офф: надежда есть

Куинн — о борьбе «Рейнджерс» за плей-офф: надежда есть
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Баффало Сэйбрз» (6:3) высказался о борьбе за плей-офф.

«Перед встречей чувствовалось, что у нас есть шанс приблизиться к конкурентам.

Надежда есть. Нам нужно просто продолжать играть в хоккей, пока нам не скажут, что матчи не имеют значения», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Победа стала для команды шестой в восьми последних матчах. На данный момент «Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона НХЛ, набрав 56 очков после 49 матчей. На четвёртом месте идёт «Бостон» с 60 очками после 47 встреч.

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