Расписание матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года

В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи начнутся в 0:00 мск.

Сборная России также стартует на турнире ближайшей ночью. Первую встречу российская команда проведёт со сборной США.

Календарь матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года:

27 апреля, 04:00 мск

Россия U18 – США U18



28 апреля, 00:00 мск

Финляндия U18 — Россия U18



30 апреля, 00:00 мск

Германия U18 — Россия U18



2 мая, 00:00 мск

Россия U18 — Чехия U18

Напомним, юниорский чемпионат мира-2021 пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.