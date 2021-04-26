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Расписание матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года

Расписание матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи начнутся в 0:00 мск.

Сборная России также стартует на турнире ближайшей ночью. Первую встречу российская команда проведёт со сборной США.

Календарь матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года:

27 апреля, 04:00 мск
Россия U18 – США U18

28 апреля, 00:00 мск
Финляндия U18 — Россия U18

30 апреля, 00:00 мск
Германия U18 — Россия U18

2 мая, 00:00 мск
Россия U18 — Чехия U18

Напомним, юниорский чемпионат мира-2021 пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.

Календарь юниорского чемпионата мира 2021 года
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