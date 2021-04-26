Расписание матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года
В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи начнутся в 0:00 мск.
Сборная России также стартует на турнире ближайшей ночью. Первую встречу российская команда проведёт со сборной США.
Календарь матчей сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года:
27 апреля, 04:00 мск
Россия U18 – США U18
28 апреля, 00:00 мск
Финляндия U18 — Россия U18
30 апреля, 00:00 мск
Германия U18 — Россия U18
2 мая, 00:00 мск
Россия U18 — Чехия U18
Напомним, юниорский чемпионат мира-2021 пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.
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