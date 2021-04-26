Голкипер системы «Монреаля» Василий Демченко близок к продолжению карьеры в «Авангарде»

Вратарь системы «Монреаль Канадиенс» Василий Демченко возвращается в Россию, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что 27-летний уроженец Челябинска близок к подписанию соглашения с омским «Авангардом», которому принадлежат права на игрока в Континентальной хоккейой лиге.

Прошлый сезон Демченко провёл в клубе АХЛ «Лаваль Рокет», сыграв всего три матча.



Утверждается, что омичи договорились о новом контракте с чешским вратарём Шимоном Грубецом, а соглашение с другим голкипером команды, Игорем Бобковым, действующее до 30 апреля 2022 года, может быть расторгнуто с выплатой денежной компенсации. Именно Демченко, как более низкооплачиваемого голкипера, планируют сделать сменщиком Грубеца.