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Голкипер системы «Монреаля» Василий Демченко близок к продолжению карьеры в «Авангарде»

Голкипер системы «Монреаля» Василий Демченко близок к продолжению карьеры в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь системы «Монреаль Канадиенс» Василий Демченко возвращается в Россию, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что 27-летний уроженец Челябинска близок к подписанию соглашения с омским «Авангардом», которому принадлежат права на игрока в Континентальной хоккейой лиге.

Прошлый сезон Демченко провёл в клубе АХЛ «Лаваль Рокет», сыграв всего три матча.

Утверждается, что омичи договорились о новом контракте с чешским вратарём Шимоном Грубецом, а соглашение с другим голкипером команды, Игорем Бобковым, действующее до 30 апреля 2022 года, может быть расторгнуто с выплатой денежной компенсации. Именно Демченко, как более низкооплачиваемого голкипера, планируют сделать сменщиком Грубеца.

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