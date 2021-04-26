Голкипер системы «Монреаля» Василий Демченко близок к продолжению карьеры в «Авангарде»
Вратарь системы «Монреаль Канадиенс» Василий Демченко возвращается в Россию, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что 27-летний уроженец Челябинска близок к подписанию соглашения с омским «Авангардом», которому принадлежат права на игрока в Континентальной хоккейой лиге.
Прошлый сезон Демченко провёл в клубе АХЛ «Лаваль Рокет», сыграв всего три матча.
Утверждается, что омичи договорились о новом контракте с чешским вратарём Шимоном Грубецом, а соглашение с другим голкипером команды, Игорем Бобковым, действующее до 30 апреля 2022 года, может быть расторгнуто с выплатой денежной компенсации. Именно Демченко, как более низкооплачиваемого голкипера, планируют сделать сменщиком Грубеца.
«Хочу, чтобы болельщики «Ак Барса» знали: из Казани мне никто предложение не делал!»
Разговор с Эмилем Гариповым о причинах ухода из «Авангарда», неудачном этапе карьеры в «Динамо» и ситуации с родным «Ак Барсом».
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
12:38
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:58
-
09:46
-
09:08
-
08:43
-
04:40
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13
-
02:01
-
01:18
- 25 апреля 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:46
-
22:10
-
22:10
-
21:44
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
19:57
-
19:46
-
19:34
-
19:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам