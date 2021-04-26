Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зибанеджад — о борьбе «Рейнджерс» за плей-офф: мы можем только стараться выигрывать

Зибанеджад — о борьбе «Рейнджерс» за плей-офф: мы можем только стараться выигрывать
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после матча с «Баффало Сэйбрз» (6:3) высказался о борьбе за плей-офф.

«Мы можем только стараться выигрывать, а там посмотрим, куда это нас приведёт.

Сейчас мы стараемся фокусироваться только на ближайшем матче», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Победа стала для команды шестой в восьми последних матчах. На данный момент «Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона НХЛ, набрав 56 очков за 49 матчей. На четвёртом месте идёт «Бостон» с 60 очками после 47 встреч.

Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021