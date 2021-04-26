Зибанеджад — о борьбе «Рейнджерс» за плей-офф: мы можем только стараться выигрывать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после матча с «Баффало Сэйбрз» (6:3) высказался о борьбе за плей-офф.
«Мы можем только стараться выигрывать, а там посмотрим, куда это нас приведёт.
Сейчас мы стараемся фокусироваться только на ближайшем матче», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Победа стала для команды шестой в восьми последних матчах. На данный момент «Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона НХЛ, набрав 56 очков за 49 матчей. На четвёртом месте идёт «Бостон» с 60 очками после 47 встреч.
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