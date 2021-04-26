«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя игроками клубной системы
«Нефтехимик» продлил соглашения с несколькими воспитанниками своей клубной системы, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Твиттере».
Новые контракты подписаны с голкипером Артёмом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым.
Прошедший чемпионат хоккеисты провели в молодёжной команде «Нефтехимика» — в «Реакторе».
Гусев провёл 53 встречи и набрал 20 (6+14) очков.
Михайлов в 48 встречах забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач.
На счету Шамбазова восемь шайб и 14 голевых передач в 43 матчах.
Евпак принял участие в семи матчах, в которых одержал две победы, отражая в среднем 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 4,04.
«Нефтехимик» продлил контракты с вратарём Иванниковым и защитником Воробьёвым
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
14:02
-
13:41
-
13:03
-
13:00
-
12:38
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:58
-
09:46
-
09:08
-
08:43
-
04:40
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13
-
02:01
-
01:18
- 25 апреля 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:46
-
22:10
-
22:10
-
21:44
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам