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«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя игроками клубной системы

«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя игроками клубной системы
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» продлил соглашения с несколькими воспитанниками своей клубной системы, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Твиттере».

Новые контракты подписаны с голкипером Артёмом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым.

Прошедший чемпионат хоккеисты провели в молодёжной команде «Нефтехимика» — в «Реакторе».

Гусев провёл 53 встречи и набрал 20 (6+14) очков.

Михайлов в 48 встречах забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач.

На счету Шамбазова восемь шайб и 14 голевых передач в 43 матчах.

Евпак принял участие в семи матчах, в которых одержал две победы, отражая в среднем 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 4,04.

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