«Нефтехимик» продлил контракты с четырьмя игроками клубной системы

«Нефтехимик» продлил соглашения с несколькими воспитанниками своей клубной системы, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Твиттере».



Новые контракты подписаны с голкипером Артёмом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым.

Прошедший чемпионат хоккеисты провели в молодёжной команде «Нефтехимика» — в «Реакторе».



Гусев провёл 53 встречи и набрал 20 (6+14) очков.



Михайлов в 48 встречах забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач.



На счету Шамбазова восемь шайб и 14 голевых передач в 43 матчах.



Евпак принял участие в семи матчах, в которых одержал две победы, отражая в среднем 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 4,04.