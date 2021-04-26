Серебряный призёр Олимпиады-2010 Бэкес собирается завершить карьеру после текущего сезона

Нападающий «Анахайм Дакс» Дэвид Бэкес собирается завершить карьеру после текущего сезона, сообщается на официальном сайте НХЛ.

1 мая Бэкесу исполнится 37 лет, по окончании сезона он будет неограниченно свободным агентом. «Анахайм» едва ли попадёт в плей-офф в этом сезоне.



«Завершение карьеры? Возможно, но я бы сказал, что это скорее вероятность. Но это не уверенность. Это мои мысли сейчас. Я весь год говорил, что каждый матч, в котором ты участвуешь в этой Лиге, — это подарок, каждая смена, которую вы играете, — это подарок… Это большое счастье — иметь возможность играть в этой Лиге.



Я сделал несколько заметок от ребят до меня, что в эмоциях и суете сезона принять конкретное, стопроцентное решение — сложный процесс. Не обижайтесь на Бретта Фавра, потому что у него была отличная карьера, но он уходил на пенсию шесть или восемь раз и всё же возвращался. Хотел бы, чтобы, когда я скажу «этого достаточно», этого действительно будет достаточно и мне не придётся возвращаться.



У меня, конечно, всё ещё есть эта страсть к игре. Если я не буду играть, я думаю, что о чём-то в хоккее не может быть и речи», — приводит слова Бэкеса официальный сайт НХЛ.

Бэкес добавил, что в случае завершения карьеры будет проводить больше времени со своей семьёй, но рассмотрит возможность остаться в НХЛ в каком-либо другом качестве.

Напомним, Бэкес был обменян из «Бостон Брюинз» в «Анахайм» в прошлом сезоне. В текущем сезоне он набрал 4 (3+1) очка в 14 матчах за «уток».



В 964 матчах регулярного сезона НХЛ Бэкес набрал 561 (248+313) очко в составе «Дакс», «Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». На его счету 39 (17+22) в 82 матчах плей-офф.



Бэкес был выбран во втором раунде под 62-м номером на драфте НХЛ 2003 года «Сент-Луисом». В 2010 году в составе сборной США стал серебряным призёром Олимпиады в Ванкувере.