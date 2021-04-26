Нападающие Пуустинен и Руохомаа покинут «Сибирь»
Как стало известно «Чемпионату», финские нападающие Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа покинут «Сибирь». Контракты обоих игроков завершаются 30 апреля 2021 года. Новых соглашений финнам предложено не будет.
В нынешнем сезоне 32-летний Руохомаа принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 30 результативных передач при нулевом показателе полезности и 54 минутах штрафного времени.
33-летний Пуустинен в текущем сезоне отыграл 46 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 12 результативных передач, завершив чемпионат с коэффициентом полезности "-7" и 14 минутами штрафного времени.
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