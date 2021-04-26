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Актёр Паль рассказал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста системы ЦСКА

Актёр Паль рассказал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста системы ЦСКА
Хоккей / МХЛ 0
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Актёр Александр Паль рассказал полицейским, почему он избил хоккеиста Кевина Антипова, сообщает телеканал «360».

По словам артиста, спортсмен был пьян и собирался справить нужду возле его автомобиля. Заметив это, Паль вышел из машины и сделал Антипову замечание, однако не был услышан.

Напомним, на бывшего хоккеиста системы ЦСКА Кевина Антипова напали трое неизвестных, когда тот возвращался с празднования дня рождения своего отца. Он смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего — им был Александр Паль. Причастность актёра к преступлению проверяется.

У пострадавшего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы головы и челюсти.

Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего форварда системы ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

Полиция возбудила уголовное дело после избиения экс-форварда системы ЦСКА Антипова
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