Актёр Паль рассказал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста системы ЦСКА

Актёр Александр Паль рассказал полицейским, почему он избил хоккеиста Кевина Антипова, сообщает телеканал «360».

По словам артиста, спортсмен был пьян и собирался справить нужду возле его автомобиля. Заметив это, Паль вышел из машины и сделал Антипову замечание, однако не был услышан.

Напомним, на бывшего хоккеиста системы ЦСКА Кевина Антипова напали трое неизвестных, когда тот возвращался с празднования дня рождения своего отца. Он смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего — им был Александр Паль. Причастность актёра к преступлению проверяется.



У пострадавшего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы головы и челюсти.

Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего форварда системы ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.