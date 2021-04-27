Россия — США: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 04:00
Сегодня, 27 апреля, сборная России начнёт выступление на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станут хозяева мероприятия — сборная США. Начало матча — в 4:00 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Юниорский чемпионат мира – 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
21:44
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:34
-
20:29
-
20:05
-
19:55
-
19:37
-
18:39
-
18:33
-
18:26
-
18:14
-
17:41
-
17:39
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам