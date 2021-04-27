Россия — США: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 04:00

Сегодня, 27 апреля, сборная России начнёт выступление на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станут хозяева мероприятия — сборная США. Начало матча — в 4:00 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.



Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.