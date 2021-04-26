Найт — о финале с ЦСКА: на этом этапе психологическая готовность выходит на первый план

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-2).



«Прошлый матч действительно был сумасшедший. Но, думаю, похвалы заслуживает вся наша команда. Каждый прибавил. У нас есть травмированные, поэтому важные роли берут на себя сейчас другие игроки. Просто невероятно, как некоторые ребята себя сейчас проявляют! В прошлом матче мы одержали действительно классную командную победу.



На этой стадии плей-офф обе команды уже отдали много сил, поэтому большую роль играет психология — насколько ты сфокусирован. Думаю, на этом этапе психологическая готовность выходит на первый план. В этой серии уже бывало разное. Но с учётом того, как играем мы и как играют они, думаю, нас ждёт плотная борьба. Они не позволяют многого в расстановке „пять на пять“, равно как и мы. Готовимся к плотной борьбе до первой ошибки», — приводит слова Найта официальный YouTube-аккаунт «Авангарда».

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