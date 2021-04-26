Экс-форварда «Амура» дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация хоккея России дисквалифицировала 33-летнего хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил.
Срок отстранения составляет два года и отсчитывается с 21 мая 2020 года.
«Федерация хоккея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Климчука Михаила на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 21 мая 2020 года», — говорится в сообщении.
Напомним, в сезоне-2013/2014 спортсмен принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Амура». Всего за выступление в КХЛ он набрал 8 очков (5+3).
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