Экс-форварда «Амура» дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил, что Федерация хоккея России дисквалифицировала 33-летнего хоккеиста Михаила Климчука за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения составляет два года и отсчитывается с 21 мая 2020 года.

«Федерация хоккея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Климчука Михаила на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 21 мая 2020 года», — говорится в сообщении.



Напомним, в сезоне-2013/2014 спортсмен принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Амура». Всего за выступление в КХЛ он набрал 8 очков (5+3).