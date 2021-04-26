Стала известна дата старта сезона-2021/2022 в КХЛ

Утверждена дата старта четырнадцатого сезона КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Континентальная хоккейная лига утвердила дату старта сезона-2021/2022. 1 сентября в первом матче нового сезона за Кубок Открытия сыграют финалисты нынешнего чемпионата: московский ЦСКА и омский «Авангард». Встреча пройдёт на домашней площадке обладателя Кубка Гагарина сезона-2020/2021.

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.



Первый матч завершился победой омичей со счётом 4:1, во втором ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей встрече победу также одержали армейцы — 2:1. Четвёртый матч остался за «Авангардом» — 4:3 ОТ.



Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в шести матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.



Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.