Защитник «Рейнджерс» Миллер: Лафренье считает, что умеет петь, но я слышал голоса получше

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К’Андре Миллер рассказал о том, что снимает квартиру вместе с форвардом команды Алекси Лафренье.

«Он считает, что умеет петь, и делает это постоянно, пытаясь убедить всех, что у него это хорошо получается. Он поет всё, что слышит по радио».

Моё мнение? Скажем так, я слышал голоса получше. Остановимся на этом. На публике он ведёт себя профессионально? В жизни он другой человек. Мне очень повезло с соседом. Он чокнутый, мы с ним отлично ладим.

Он каждый день говорит с родителями, они не могут приехать в Нью-Йорк из-за ограничений. Я знаю, что для него это проблема. И для меня. Я видел маму только раз за весь сезон и ещё раз до того, как началась вся эта история с пандемией. С этим непросто справиться, но мы стараемся. Помогает, что мы вместе», – цитирует Миллера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что оба хоккеиста проводят первый сезон в НХЛ. У Лафренье в 49 играх 17 очков (9+8), у Миллера 11 очков (4+7) в 46 встречах.