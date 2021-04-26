Жиру набрал 850-е очко в карьере и вышел на третье место в истории «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру набрал два очка в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 после буллитов). Для форварда эти очки стали 849-м и 850-м, сообщает PR NHL в «твиттере».
В матче с «Дэвилз» Жиру оформил дубль, а также реализовал буллит в послематчевой серии.
Таким образом канадец превзошёл Брайана Проппа, у которого было 849 очков, и вышел на третье место в рейтинге.
Выше Жиру располагаются только Билл Барбер (883 очка) и Бобби Кларк (1210 очков).
Напомним, что Клод Жиру выступает за «Флайерз» с 2007 года.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадец провёл 46 игр и набрал в них 35 очков: забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи.
После 48 матчей «Флайерз» занимает шестое место в таблице Восточного дивизиона.
- 26 апреля 2021
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:00
-
14:36
-
14:07
-
14:02
-
13:41
-
13:03
-
13:00
-
12:38
-
12:19
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
09:58
-
09:46
-
09:08
-
08:43
-
04:40
-
03:53
-
03:29
-
03:02
-
02:30
-
02:13