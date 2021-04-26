Жиру набрал 850-е очко в карьере и вышел на третье место в истории «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру набрал два очка в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 после буллитов). Для форварда эти очки стали 849-м и 850-м, сообщает PR NHL в «твиттере».

В матче с «Дэвилз» Жиру оформил дубль, а также реализовал буллит в послематчевой серии.

Таким образом канадец превзошёл Брайана Проппа, у которого было 849 очков, и вышел на третье место в рейтинге.

Выше Жиру располагаются только Билл Барбер (883 очка) и Бобби Кларк (1210 очков).

Напомним, что Клод Жиру выступает за «Флайерз» с 2007 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги канадец провёл 46 игр и набрал в них 35 очков: забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи.

После 48 матчей «Флайерз» занимает шестое место в таблице Восточного дивизиона.