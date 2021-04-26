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Экс-форварду системы ЦСКА Антипову сделают пластику после избиения в центре Москвы

Экс-форварду системы ЦСКА Антипову сделают пластику после избиения в центре Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисту Кевину Антипову сделают пластику после избиения в центре Москвы, в котором подозревают Александра Паля, сообщает телеграм-канал Mash.

У спортсмена диагностировали перелом правой скулы. Для того чтобы исправить дефект, медики челюстно-лицевой хирургии назначили пластическую операцию. После этого Антипов останется в клинике для восстановления — это займёт около семи дней.

Напомним, на бывшего хоккеиста системы ЦСКА Кевина Антипова напали трое неизвестных, когда тот возвращался с празднования дня рождения своего отца. Он смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего — им был Александр Паль.

Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего форварда системы ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

Актёр Паль рассказал полицейским причину нападения на бывшего хоккеиста системы ЦСКА
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