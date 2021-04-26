Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-звезда «Салавата» Линус Умарк пытался забить гол, удерживая шайбу под лезвием конька

Экс-звезда «Салавата» Линус Умарк пытался забить гол, удерживая шайбу под лезвием конька
Хоккей / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Забавный эпизод случился в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Швейцарии между «Цюрихом» и «Женевой-Серветт» (1:2).

Во втором периоде нападающий гостей Линус Умарк, известный российским болельщикам своим успешным выступлением за «Салават Юлаев», отметился очень эффектными действиями. Сначала он попытался завести шайбу в ворота, положив её на крюк клюшки, но когда этот финт не прошёл, то Умарк выбрался из-за спины голкипера Людо Вебера, удерживая шайбу коньком.

Форвард защищал шайбу, наступив на неё коньком, за счёт чего никто из соперников не смог её отобрать. В конце эпизода Умарк отправил шайбу себе на клюшку, нанёс бросок и почти смог забить. При этом арбитры не заметили, что Умарк для равновесия удерживался за клюшку игрока соперника Кристиана Марти.

Видео можно посмотреть в официальном франкоязычном «твиттере» телеканала Mysport.

«Никогда не видел ничего подобного. Единственное, чего тут не хватает, — это гола», – сказал швейцарский комментатор телеканала Mysport Стефан Роше.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021