ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав впервые за три матча, Семёнов заменил Стася

Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на пятый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Мамин — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Рыков, Попов — Локтионов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;

Чайка, Сошиков — Светлаков — Телегин; Соркин.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Готовец — Береглазов, Костин — Найт — Буше;

Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Чинахов;

Гончаров — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;

Чистяков, Дедунов — Каблуков — Комаров; Грицюк.



Напомним, что после четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.