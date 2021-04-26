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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав впервые за три матча, Семёнов заменил Стася

ЦСКА — «Авангард»: Сошников вернулся в состав впервые за три матча, Семёнов заменил Стася
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы московского ЦСКА и омского «Авангарда» на пятый матч финала Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Мамин — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Попов — Локтионов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;
Чайка, Сошиков — Светлаков — Телегин; Соркин.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Готовец — Береглазов, Костин — Найт — Буше;
Шарипзянов — Покка, Ковальчук — Зернов — Чинахов;
Гончаров — Каски, Хохлачёв — Семёнов — Толчинский;
Чистяков, Дедунов — Каблуков — Комаров; Грицюк.

Напомним, что после четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.

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