Экс-хоккеист «Чикаго» может перейти в «Сибирь»
Шведский нападающий «ХВ-71» Антон Ведин может перейти в «Сибирь», сообщает SportExpressen.
По информации источника Ведин намерен продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, где будет представлять новосибирскую «Сибирь».
Последний сезон швед провёл на родине в клубе «ХВ-71», где был одной из главных звездой турнира. В регулярном сезоне форвард провёл 39 матчей и набрал 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач. В борьбе за выживание сыграл пять встреч и набрал четыре очка (3+1). По итогам мини-турнира «ХВ-71» покинул шведскую лигу.
Напомним, что в сезоне 2019/2020 нападающий провёл четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Чикаго Блэкхоукс», а также 31 матч в Американской хоккейной лиге за «Рокфорд».
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