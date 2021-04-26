Экс-хоккеист «Чикаго» может перейти в «Сибирь»

Шведский нападающий «ХВ-71» Антон Ведин может перейти в «Сибирь», сообщает SportExpressen.

По информации источника Ведин намерен продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, где будет представлять новосибирскую «Сибирь».

Последний сезон швед провёл на родине в клубе «ХВ-71», где был одной из главных звездой турнира. В регулярном сезоне форвард провёл 39 матчей и набрал 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач. В борьбе за выживание сыграл пять встреч и набрал четыре очка (3+1). По итогам мини-турнира «ХВ-71» покинул шведскую лигу.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 нападающий провёл четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Чикаго Блэкхоукс», а также 31 матч в Американской хоккейной лиге за «Рокфорд».