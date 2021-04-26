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Егор Замула дебютирует в НХЛ за «Филадельфию» в матче с «Нью-Джерси»

Егор Замула дебютирует в НХЛ за «Филадельфию» в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула дебютирует в НХЛ 28 апреля в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает официальный твиттер «Флайерз».

Россиянин уже провёл тренировку с «Филадельфией», где играл в паре с защитником Трэвисом Санхеймом.

В текущем сезоне Американской хоккейной лиги Замула провёл 17 матчей, где отдал пять результативных передач.

После 48 матчей «Филадельфия» занимает шестое место в Восточном дивизионе НХЛ. По итогам регулярного чемпионата четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

28 апреля «Филадельфия» встретится с «Нью-Джерси» в 02:00 мск.

Ранее россиянин выступал за «Реджину Пэтс» и «Калгари Хитмен». В 2020 году защитник стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

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