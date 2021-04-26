Николай Элерс выбыл до конца регулярного сезона

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис подтвердил, что датский нападающий Николай Элерс получил травму и выбыл до конца сезона, однако Морис надеется, что хоккеист вернётся к плей-офф, сообщает журналист Скотт Биллек в своём «твиттере».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 47 матчей, где набрал 46 очков: забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач.



После 47 матчей «Виннипег» с 57 очками занимает второе место в таблице Северного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Виннипег Джетс» сыграет с «Эдмонтоном» 27 апреля в 04:00 мск.

Элерс выступает за «Джетс» уже семь сезонов. Впервые нападающий появился на льду в форме «Виннипега» в сезоне-2015/2016.