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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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ЦСКА — «Авангард»: омичи во втором матче подряд забросили в меньшинстве

ЦСКА — «Авангард»: омичи во втором матче подряд забросили в меньшинстве
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 26 апреля, в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. На 35-й минуте Рид Буше забросил в большинстве вторую шайбу «Авангарда». (К 35-й минуте «Авангард» ведёт в счёте – 2:0).

На 25-й минуте «Авангард» убежал в контратаку: Кирилл Семёнов отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который открыл счёт в матче.

На 35-й минуте Рид Буше убежал в контратаку и забросил шайбу в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После четырёх матчей счёт в серии ничейный – 2-2.

В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.

Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

ЦСКА — «Авангард»: Шарипзянов открыл счёт в матче
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