Никитин: голы в ворота ЦСКА в меньшинстве — no comments. Ответственность должна быть

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (0:2).
«Два подряд матча пропускаем голы в большинстве? No comments. Ответственность должна быть, вот и всё. Не думаю, что отсутствие Максима Шалунова повлияло на результативность. Против нас команда хорошая играет, мы сегодня не смогли реализовать свои моменты.
Тяжело забить, если играть у своих ворот. Да забивать нужно, моменты же были. Не думаю, что проблема в тактике. Система простая: пять человек в атаке, пять — в обороне. Если в контратаке нам забивают, значит, кто-то недоработал, всё очень просто. Сошников? Хоккей — командный вид спорта. Выигрывает и проигрывает команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 апреля 2021
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