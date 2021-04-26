Никитин: голы в ворота ЦСКА в меньшинстве — no comments. Ответственность должна быть

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (0:2).



«Два подряд матча пропускаем голы в большинстве? No comments. Ответственность должна быть, вот и всё. Не думаю, что отсутствие Максима Шалунова повлияло на результативность. Против нас команда хорошая играет, мы сегодня не смогли реализовать свои моменты.



Тяжело забить, если играть у своих ворот. Да забивать нужно, моменты же были. Не думаю, что проблема в тактике. Система простая: пять человек в атаке, пять — в обороне. Если в контратаке нам забивают, значит, кто-то недоработал, всё очень просто. Сошников? Хоккей — командный вид спорта. Выигрывает и проигрывает команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина