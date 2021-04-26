Хартли: Стась сейчас не с командой. Очень удивлюсь, если он выйдет в следующей игре

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА рассказал, что команда играет за омских болельщиков.



«Думаю, что то, как мы играем — это и есть подтверждение тому, что мы готовы побеждать. В плей-офф мы уже попадали в затруднительные ситуации, но выходили из них, и я уверен в самоотверженности и самоотдаче своих парней. Взгляните на наш лазарет — он переполнен. Но ребята выходят и отлично делают свою работу. Мы знаем, что мы играем за омских болельщиков, знаем, что люди смотрят хоккей очень поздно, и мы с гордостью представляем наш клуб и огромный регион.



Стась сейчас не с командой, и если он выйдет в следующем матче, то я буду сильно удивлён», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хартли: «Авангард» забросил шикарные шайбы и не позволил многое сделать ЦСКА