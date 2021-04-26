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Буше — о своём голе в меньшинстве: не уверен, как там всё получилось

Буше — о своём голе в меньшинстве: не уверен, как там всё получилось
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал свою заброшенную шайбу в меньшинстве в пятом финальном матче Кубка Гагарина с ЦСКА (2:0).

«Мы очень уверенно провели игру, действовали надёжно в обороне, не дали ЦСКА многое сделать и воспользовались своими моментами. Мой гол в меньшинстве? Я не уверен, как там всё получилось. Просто ко мне прилетела шайба, я помчал на ворота, затем шайба подскочила, я повернулся, увидел её, бросил и забил.

Стараюсь всегда играть в свой хоккей. Думаю, что с годами я прогрессирую. Да, в НХЛ всё пошло не так, как хотелось бы. Но я много работаю летом, чтобы в следующем сезоне быть лучше, чем в предыдущем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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