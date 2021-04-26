Кожевников: отсутствие Шалунова сильно сказалось, но я не понимаю, за что его удалили

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о пятом финалном матче Кубка Гагарина, где ЦСКА уступил «Авангарду» со счётом 0:2.

«Голы «Авангарда» в меньшинстве не указывают на проблемы ЦСКА с дисциплиной. Вот отсутствие Шалунова сильно сказалось, безусловно, но я не понимаю за что его удалили вообще. Кто-то пропал из жизни или что? Все по-своему определяют смыслы.



«Авангард» ни в чём не превосходит ЦСКА, просто у омичей начала играть молодёжь, вот и всё. Этого раньше у Хартли не было, да и в целом он понял, что молодых надо ставить. Он не великий тренер, вообще никто, он что-то новое привнёс в наш хоккей? Ничего», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.