Канарейкин: фортуна отвернулась от ЦСКА — тут можно вспомнить и попадания в штанги

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о пятом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард» (0:2).



«Эта игра стала продолжением предыдущей. «Авангард» вчера хорошо работал и двигался. Они были нацелены, сыграли плотно — ноль пропущенных шайб.



ЦСКА упустил ведущую к победе нить. Эта недисциплинированность сбила их с победной тропы. Фортуна отвернулась от ЦСКА — тут можно вспомнить и попадания в штанги. Пропущенные в большинстве шайбы — явные недоработки, проблемы с игровой дисциплиной. В моменте со вторым голом Буше продавил двух соперников — так нельзя действовать в решающих моментах. Да и отсутствие Шалунова сказалось — это ключевой игрок для армейцев.



«Авангард» был предпочтительнее по движению. Они очень хорошо сработали в обороне, очень компактно — трудно было пробиться на позицию броска. Омичи очень хорошо смотрелись в плане плотности и подстраховки», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.