Защитнику «Калгари» Ханифину потребуется операция на плечо
Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг объявил, что защитнику Ноа Ханифину потребуется операция на плечо из-за травмы, полученной в матче с «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный «твиттер» «Калгари».
Как сообщает источник, дополнительная информация будет доступна позже на этой неделе.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Ханифин провёл 47 матчей и набрал 15 очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.
После 47 матчей «Флэймз» с 45 очками занимает пятое место в таблице Северного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
До конца регулярного чемпионата «Калгари» проведёт ещё девять встреч в НХЛ.
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