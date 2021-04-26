Защитнику «Калгари» Ханифину потребуется операция на плечо

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг объявил, что защитнику Ноа Ханифину потребуется операция на плечо из-за травмы, полученной в матче с «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный «твиттер» «Калгари».

Как сообщает источник, дополнительная информация будет доступна позже на этой неделе.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Ханифин провёл 47 матчей и набрал 15 очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

После 47 матчей «Флэймз» с 45 очками занимает пятое место в таблице Северного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

До конца регулярного чемпионата «Калгари» проведёт ещё девять встреч в НХЛ.